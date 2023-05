"In due sono destinati a tornare per fine prestito ma concluderanno la propria esperienza a Palermo senza passare da Boccadifalco", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che punta i riflettori su Matteo Stoppa e Manuel Peretti. Il contratto di quest'ultimo scade il prossimo 30 giugno e non sembrano esserci margini per avanzare una proposta di rinnovo. Il Palermo non eserciterà, invece, il diritto di riscatto dalla Sampdoria per l'attuale jolly offensivo del Vicenza, in gol ieri nel playoff di Serie C contro la Pro Sesto.