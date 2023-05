Palermo, il rientro dei prestiti: in sette tornano alla base, ma non resterà nessuno

Sono in tutto sette i giocatori ceduti in prestito dal Palermo che si preparano a tornare alla base tra un mese: Marong, Fella, Silipo, Devetak, Crivello, Doda e Mauthe.

"La data cerchiata in rosso sul calendario è quella del 30 giugno, quando per la scadenza dei rispettivi contratti diversi giocatori faranno rientro a Boccadifalco: tuttavia, è pressoché scontato che quasi tutti vi si tratterranno per un tempo relativamente breve, in quanto non sembrano rientrare nei piani del Palermo per il 2023/24", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia".