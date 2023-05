Palermo: Buttaro, Gomes e Pigliacelli per lanciare la nuova sfida promozione

Brunori ma non solo perché il direttore sportivo Leandro Rinaudo ha già avviato i contatti per il prolungamento dei contratti di Gomes, Pigliacelli e Buttaro. Quest'ultimo ha un contratto in scadenza nel 2025 e dovrebbe prolungare per altri due anni. "La duttilità è stata la sua forza. Il difensore scuola Roma è considerato un patrimonio da valorizzare e sul quale puntare", si legge. Gomes è diventato il perno del centrocampo di Corini. Il rendimento del francese gli è valso di ridiscutere il contratto in scadenza nel 2024. I suoi vent'anni legittimano la proiezione del club di viale del Fante che, anche in questo caso, vorrebbe allungare il contratto al 2027. "Quanto a Pigliacelli c'è un discorso aperto per allungare di un altro anno l'accordo che lo lega fino a giugno del 2025", chiosa il noto quotidiano.