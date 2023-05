Corini: “Buttaro patrimonio, voglio ‘Barbera’ pieno. Legato al Brescia, ma…”

Il Palermo cade in casa del Cagliari nella trentasettesima giornata di Serie B, due a uno per i rossoblu il risultato finale. Nel primo tempo vantaggio rosanero firmato da Segre, a cui risponde la rete di Deiola. Nella ripresa Palermo che resta in dieci uomini per l'espulsione di Marconi, il Cagliari ne approfitta e passa con il goal di Lapadula. Al termine del match, il tecnico rosanero Eugenio Corini è intervenuto in mixed zone: