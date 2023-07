Catanzaro, derby Reggina: occhi su Gagliolo e Canotto, D’Andrea e il Palermo…

L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" si sofferma sull'effervescente avvio di calciomercato del Catanzaro, che ha dominato lo scorso torneo nel girone C di Lega Pro e si presenta con grande entusiasmo ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie B . L'intricata vicenda giudiziaria che sta coinvolgendo la Reggina, di conseguenza i suoi tesserati, viene monitorata con interesse anche dalla società giallorossa. I profili dell'esperto jolly difensivo Ricacrdo Gagliolo e dell'attaccante esterno Luigi Canotto fanno gola al Catanzaro, un'eventuale conferma di Tar e Consiglio di Stato dell'esclusione della Reggina dal prossimo torneo cadetto potrebbe rendere molto appetibili due operazioni che con lo svincolo d'ufficio sarebbero realizzabili a parametro zero per quanto concerne il costo del cartellino. Im derby calabrese che, se non dovesse avere luogo sul rettangolo verde nella prossima stagione calcistica in Serie B, è già di fatto in corso in chiave calciomercato. Da Reggio Calabria a Catanzaro si è già trasferito il nuovo segretario generale del club neopromosso in Serie B, ovvero l'ex amaranto Salvatore Conti. Il ds Magalini, in attesa di annunciare il prestito di Ambrosino dal Napoli, il calciatore è già in ritiro a Cascia con i nuovi compagni, stringe i tempi per l'esterno offensivo del Sassuolo, Luca D'Andrea, che dovrebbe approdare in prestito al Catanzaro la prossima settimana nonostante il tentativo di inserimento del Palermo targato City Football Group.