Calciomercato Catanzaro, Stoppa nel mirino: avviati i contatti con la Sampdoria

Il Catanzaro neopromosso in Serie B cerca qualità per il pacchetto offensivo di Vivarini . Secondo l’edizione odierna de “La Gazzetta del Sud” il nome in cima alla lista della società calabrese è quello di Matteo Stoppa , reduce da una buona stagione con la maglia del Vicenza . L’ex Palermo è appena rientrato alla Sampdoria dal prestito in Lega Pro .

Matteo Stoppa, jolly offensivo classe 2000, la scorsa stagione protagonista in C con la maglia del Vicenza. Formatosi nel settore giovanile del Novara, club con cui ha anche debuttato in prima squadra nel torneo di Lega Pro nel 2018, il ragazzo nato a Biella, agli albori della sua carriera, è transitato dalle formazioni primavera di Sampdoria e Juventus. Guidato in bianconero dall'ex Palermo Lamberto Zauli nella stagione 2019-2020, Stoppa ha poi vissuto un'esperienza significativa con la maglia della Pistoiese nel campionato di Serie C 2020-2021, collezionando 29 presenze, due reti e tre assist. Quindi, il salto di qualità in Campania con le vespe, stagione in cui il ragazzo ha compiuto importanti step evolutivi in termini di maturità tattica e continuità di rendimento. Ben undici gol messi a segno con la squadra stabiese, oltre a ben sei assist vincenti ed un rendimento decisamente performante nel corso di due annate fa. L’anno scorso con il Vicenza dieci centri in quarantadue presenze.