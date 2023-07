Calciomercato Palermo, Gazzetta dello Sport: “Idea D’Andrea, piace Rivas. Corrado…”

L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" fa il punto sul calciomercato estivo del Palermo di Corini. Dopo un avvio di sessione scoppiettante, con sei innesti tra big di categoria e prospetti di qualità, il club rosanero riflette al fine di focalizzare i tasselli ancora mancanti e definire gli ultimi obiettivi per completare la rosa. Cercasi puntello di livello per il tridente offensivo, al vaglio della dirigenza rosanero varie opzioni sul mercato italiano ed estero. Corini vorrebbe un elemento duttile e performante, da inserire nella rotazione con Di Mariano e Valente in qualità di estremi, un profilo che completi il poker di aculei nel tridente dopo l'arrivo di Insigne. Opzione più che gradita al tecnico è quella di Luca D'Andrea, talento del Sassuolo che si è già messo in luce in massima serie con la compagine neroverde. Unfer talentuoso conteso da vari club in A e B, che il Palermo monitora da tempo ma per il quale non vi è stato un vero e proprio affondo. Il Catanzaro sembra in vantaggio per assicurarsi le prestazioni del giovane esterno offensivo, ma non è escluso che il Palermo decida di imprimere un'accelerazione nei prossimi giorni e sfidi la pur folta concorrenza. Se il progetto linea verde per il tridente dovesse essere accantonato, il profilo che piace è quello di Rigoberto Rivas della Reggina. L'entourage dell'honduregno ha aperto all'approdo in rosa ed il club di viale del Fante sta facendo le sue valutazioni. Sarà certamente un tesserato under il terzino sinistro che il Palermo cercherà di reperire sul mercato, Rinaudo e Bigon non vogliono intasare ulteriormente la già folta lista over, lasciando qualche slot libero per eventuali colpi last minute nel rush finale. ’intenzione del Palermo è di non ingolfare la lista degli over al fine di lasciare liberi alcuni slot per gli ultimi giorni di trattative. L’obiettivo originario Corrado sembra essersi complicato per una serie di motivi - sottolinea la rosea nel suo approfondimento - la strategia della Ternana ancora da delineare col passaggio di proprietà e il rapporto che lega l'ex Palermo al club umbro, prestito con un diritto di recompra che l'Inter potrebbe esercitare al termine della prossima stagione.