Palermo, Corini ad un passo dall’esonero: Grosso in pole, c’è nodo da sciogliere. Gattuso…

Palermo prossimo ad ufficializzare l'esonero di Corini dopo l'ìennesimo flop a Pisa: Grosso in pole per la panchina rosa, piace Gattuso

⚽️ 2 aprile 2024 (modifica il 2 aprile 2024 | 13:10)

Esonero di Corini sempre più vicino. L'ennesimo fragoroso tonfo del Palermo all'Arena Garibaldi di Pisa pare essere la classica goccia che ha fatto straripare un vaso già colmo e la cui integrità è stata logorata progressivamente da crepe di varia natura. Un vero e proprio tracollo quello accusato dalla formazione rosanero dal secondo tempo del big match dello Zini contro la Cremonese, dal secondo posto virtuale nell'intervallo della sfida contro la compagine di Stroppa all'attuale sesta posizione in graduatoria al culmine di una stucchevole parabola discendente. Nelle ultime sei sfide la squadra di Corini ha racimolato appena quattro punti, subendo sedici reti, vincendo solo contro il fanalino di coda Lecco, rimediando quattro sconfitte e subendo un poker di reti in rimonta a Brescia e Pisa. Flop al Barbera contro Ternana e Venezia, identità tattica, condizione atletica e tenuta mentale smarrite del tutto. Una vulnerabilità in fase di non possesso davvero imbarazzante per una squadra che ambisce al salto di categoria.

Propositi e iperbole dialettiche da parte di un tecnico che non è palesemente riuscito a trovare soluzioni efficaci per invertire un trend deprimente. Proprietà e management hanno di fatto deciso di intervenire in corso d'opera, contravvenendo a modus operandi e filosofia gestionale propria ai principi del City Football Group. Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it, si aspetta soltanto il placet formale dagli stati generali della holding a Manchester, con i top manager della galassia City pronti ad approdare in questi giorni in Sicilia in concomitanza con l'inaugurazione del Centro Sportivo di Torretta in programma domenica 7 aprile. Circostanza che sarà propizia per gettare immediatamente le basi di un cambio di rotta perentorio in seno all'area tecnica, che potrebbe non riguardare soltanto la figura dell'allenatore ma anche l'ambito dirigenziale.

Per quanto concerne l'erede di EugenioCorini, il profilo di FabioGrosso, ancora sotto contratto con il Lione e reduce dal turbolento divorzio con il club francese, sarebbe in cima alla lista dei desideri della società di viale del Fante. Disponibilità di fondo dell'ex esterno mancino di Palermo, Inter e Juventus, ma quadra burocratica ed economica non semplice da trovare inh tempi brevi. Grosso sarebbe un candidato autorevole e di livello dall'ampio respiro anche in chiave futura, così come Gennaro Gattuso, altro campione del Mondo dell'Italia targata Marcello Lippi nel 2006, già alla guida di Napoli, Milan, Valencia e Marsiglia e che esordì da allenatore in Serie B proprio sulla panchina rosanero nell'era Maurizio Zamparini. Monitorato anche AndreaSottil, tecnico esonerato lo scorso inverno dall'Udinese in A, e per il cui improbabile approdo bisognerebbe esplorare eventuali margini di deroghe regolamentari Consultazioni e contatti frenetici in corso, Grosso resta in pole position e sono attese novità nelle prossime ore quando, verosimilmente il Palermo ratificherà la decisione di sollevare Corini dall'incarico di tecnico della prima squadra.

