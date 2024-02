Marino: “Palermo superiore a noi. Su Menez rigore netto, dobbiamo migliorare”

"Il Palermo ha un organico di prim’ordine rafforzato ulteriormente, completo in tutti i reparti. Sapevamo la forza del Palermo, nel primo tempo rinunciatari, abbiamo rischiato e subito il gol. Abbiamo sfiorato 2-3 occasioni. Poi si è chiusa la partita, siamo stati disattenti. Peccato. Eravamo ancora in partita. 3-0 ha chiuso il match. Al di là del risultato, l’episodio che non mi è piaciuto è in occasione del rigore su Menez che poteva cambiare la partita. Il Palermo ha meritato ma se le cose ci sono si dovrebbero dare. Io a rischio? Non lo so, è finita adesso la partita. Non prevedo il futuro. Rigore? L’ho rivisto, per me è netto. Non si fa male un giocatore da solo in quella maniera li. Non possiamo attaccarci a questo perché hanno vinto meritatamente. Non parlo mai degli assenti, non cerchiamo alibi. Ce ne mancavano tanti, ci dispiace. Ma chi ha giocato ha fatto il suo lavoro. Mercato? Quando arrivano giocatori che non giocano da tanto tempo ci vuole un po’ di tempo per arrivare ad una condizione fisica importante. Ma le giornate passano e se non si fa risultato gli obiettivi si allontanano. Dobbiamo reagire. Nel primo tempo eravamo timidi per via della prestazione della scorsa settimana. Ma è anche da vedere la qualità del Palermo, superiore al Bari in questo momento. Quando si subiscono queste sconfitte lasciano scorie. Abbiamo subito due gol nel finale, risultato eccessivo però dobbiamo lavorare su tutti gli aspetti. L’aspettò psicologico è importante e anche il lavoro tattico, tutto si deve migliorare."