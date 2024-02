Corini: “Clima positivo intorno al club, vogliamo lottare e competere. Feralpi…”

"Abbiamo fatto un inizio di campionato molto importante, tante vittorie in trasferta, in casa eravamo stati deficitari. Clima positivo intorno alla squadra, campionato difficile. Vogliamo lottare e competere anche se è complicato. Vogliamo esserci e fare del nostro meglio sempre, stare dentro in questo campionato. La Feralpi è un esempio incredibile, ha battuto squadre importantissime. C’è la volontà di fare il meglio. Puoi vincere e perdere con chiunque e bisogna ragionare una partita alla volta. C’è sempre qualcosa da migliorare, c’è una ricerca costante. A volte questo stadio ti porta a voler fare delle cose in più che non ci servono, voglio una squadra pulita che fa le cose bene. Sono le cose concrete che ti fanno giocare bene, qualcosa da limare c’è. A Cittadella prestazione buona, a Como era una partita vinta, a Parma quasi. Sappiamo che manca qualcosa per definire una vittoria in trasferta. Ora due giorni di riposo, poi vogliamo fare una grande settimana e presentarci bene contro la Feralpi".