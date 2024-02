Ranocchia: “Gol top in carriera? Sicuro speciale. Standing ovation emozione bella”

“È stato un bel gol, soprattutto importante. Il più bello della mia carriera? Sicuramente è speciale perché è il mio primo in rosanero, ed è una soddisfazione. Dedico il goal alla mia fidanzata e alla mia famiglia che era in tribuna. L’emozione è stata bellissima, è stato un goal speciale. Il primo in rosanero e il primo sotto la curva del Palermo. È il primo e spero di farne tanti altri. Siamo entrati in campo determinati nel primo tempo abbiamo cercato il goal in tanti modi. Siamo stati solidi difensivamente, continuando con questo spirito le partite saranno più facili nonostante gli avversari cercheranno di metterci in difficoltà. Standing ovation? Emozione bellissima, ci tenevo tantissimo a presentarmi bene con i nostri tifosi”.