Palermo-Bari: rosa show al Barbera, ritmo e qualità. Palo Di Fra e magia Ranocchia

PRIMO TEMPO - Palermo che presenta al Barbera due dei tre nuovi acquisti del marcato invernale e cerca di dare continuità al suo percorso contro il Bari guidato da Pasquale Marino. Filippo Ranocchia ha già debuttato brillantemente nel pari del Ceravolo contro il Catanzaro, prima assoluta in maglia rosanero per Salim Diakité vhe interpreta il ruolo di laterale di destra basso nell'undici titolare. Pigliacelli tra i pali, Diakité e Lund esterni bassi, Nedelcearu e Ceccaroni a formare la coppia centrale nel cuore della retroguardia. Ranocchia, Gomes e Segre in zona nevralgica, con l'ex Juventus a galleggiare tra le linee, Di Francesco e Insigne larghi a sostegno del bomber e capitano Brunori , al rientro dopo avere scontato il turno di squalifica. 4-3-3 che si declina in 4-2-3-1, in relazione a fasi di gioco, momenti della gara e flussi di gioco, grazie a duttilità e dinamismo di molti degli elementi nello scacchiere di Corini. Palermo che parte forte e ci prova subito: Di Francesco, innescato sa Lund, va in percussione e conquista un buon calcio di punizione, Ranocchia prova il destro a giro che si alza sopra la traversa. Altra bella uscita in ripartenza dei rosa, Ranocchia serve Gomes che assiste Brunori, il capitano cerca il lob in stile Tardini ma Brenno non si fa beffare.Palermo tonico, intenso ed arrembante, circolazione della sfera fluida e un paio di cross insidiosi di Lund e Di Francesco sventati dalla difesa ospite. rosa ancora vicini al gol al minuto tredici: combinazione Insigne-Ranocchia, superba imbucata dell'ex Empoli per Gomes, puntata del francese respinta da Brenno, successivo palo pieno di Di Francesco di testa. Palermo che costruisce dal basso, con trame lineari e gradevoli che sfociano bene in verticale ed in ampiezza. Lund ,innescato da Segre dopo uno splendido disimpegno di Ranocchia, viene fermato con le cattive da Acampora che becca il giallo. Palermo sempre avvolgente ed incisivo quando attacca la porta avversaria, bella trama che libera Ranocchia al tiro, sinistro potente dal limite deviato in corner da Brenno. Pigliacelli evita apparentemente il corner su una spizzata indietro di Ceccaroni, l'arbitro non è dello stesso avviso e sulla battuta prodigio di Brunori che salva sulla linea in elevazione un colpo di testa di Puscas. Altra trama pregevole sullo stretto che libera Brunori in area, sterzata e cross con Diakité che non ci arriva di testa per un soffio. Palermo intenso ed incalzante, pressione asfissiante dei rosa sulla trequarti offensiva, altro cross di Lund per Di Francesco che calcia a lato col mancino da ottima posizione. Straripante percussione di Diakité sul binario destro, Insigne imbuca per il taglio di Brunori che gira con il destro e trova ancora Brenno pronto in tuffo a deviare.Forcing che trova il meritato vantaggio nel finale di frazione: cross di Lund e palla che si impenna sulla deviazione aerea di Dorval, Ranocchia si coordina e confeziona un gioiello balistico in drop, con l'interno del destro, palla all'incrocio dei pali e Barbera in visibilio. Primo tempo che si chiude con i rosa avanti e gli applausi convinti del pubblico di fede rosa.