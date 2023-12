Giornale di Sicilia: “Palermo, trio tutto muscoli a centrocampo dà garanzie a Corini”

Contro il Parma, sono scesi in campo Jacopo Segre, Claudio Gomes e Mamadou Coulibaly. Un trio che garantisce fisicità, corsa e dinamismo a discapito della tecnica e la qualità in termini di palleggio. "Una mossa che per novanta minuti aveva comunque dato ragione al tecnico, visto che prima dell’inaspettata rimonta dei ducali i rosanero erano avanti per 3 -1 [...] ha dimostrato di saper coprire comunque bene gli spazi e provare, quando possibile, a far male in contropiede (vedi gol di Segre)", evidenzia il quotidiano. Il terzetto è stato scelto ad hoc per la sfida contro il Parma, un avversario che sta attraversando un ottimo momento di forma e che conduce la classifica del campionato. L'approccio potrebbe però cambiare già dalla prossima gara di Serie B al "Barbera" contro il Pisa, in cui i rosanero sono chiamati a dettare trame di gioco per tornare alla vittoria e dunque vedremo se Corini confermerà i tre di Parma. In panchina scalpitano Leo Stulac, autore di tre gol in questo campionato, Liam Henderson ed il ritrovato dall'infermeria Aljosa Vasic.