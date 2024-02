Gds: “Palermo, Ternana flop clamoroso! Serie A passa da Brescia e Lecco, Corini…”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia evidenzia come il ko interno contro la Ternana abbia riproposto una criticità che appariva in via di risoluzione per il Palermo. La squadra di Corini inciampa ed annaspa incredibilmente contro le cosiddette piccole, ovvero le formazioni che gravitano nella parte destra della classifica e lottano per la salvezza. Specie tra le mura amiche, i rosanero non riescono sovente ad imporre la propria superiore cifra tecnica contro avversari sulla carta abbordabili, finendo per lasciare punti pesanti per strada che complicano non poco la corsa alla promozione diretta. Dal secondo posto dopo il primo tempo dello Zini, Brunori e compagni sono scivolati in un'inezia al quinto. Delle sei gare non vinte al Barbera soltanto una ha visto prevalere una diretta concorrente al vertice, ovvero la sfida persa contro il Catanzaro. Quindi sconfitte contro Cittadella, Cosenza, Lecco e Ternana, pari riacciuffato in extremis contro lo Spezia. Un cammino decisamente troppo incerto e deficitario per puntare alla conquista del secondo posto in graduatoria. Arrendevolezza e confusione mostrate dagli uomini di Corini nella ripresa contro gli umbri destano più di una preoccupazione. Le trasferte di Brescia e Lecco sanno di crocevia decisivo se si vuole cobare ancora qualche residua chance di promozione diretta. La vittoria del Venezia sul Cittadella ha issato la formazione di Vanoli al secondo posto, con ben cinque punti di margine sul Palermo di Corini. Bisognerà immediatamente ritrovare smalto ed energie in queste trasferte in Lombardia, contro due squadre che non stanno certamente brillando in questo avvio di 2024. Servono sei ponti e due vittorie al Palermo per non perdere contatto dalle prime posizioni e continuare a sperare nella promozione diretta o comunque in un piazzamento di pregio nella griglia playoff.