Corriere dello Sport: “Palermo, troppe chances perse. Ora Brescia e Lecco, Traorè…”

Palermo di Corini che ruzzola rovinosamente indietro quando ha la chance per spiccare il volo: tante le chance perse dai rosanero per dare slancio decisivo alla propria classifica in zona promozione.

L'edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea la difficoltà del Palermo di Corini a spiccare il volo in campionato ed a cogliere l'occasione per compiere il salto di qualità in classifica. Il ko interno contro la Ternana ha fatto riemergere criticità già note, ma che sembravano aver trovato in buona parte soluzione. Una battuta d'arresto dopo una striscia positiva può anche starci, ma è l'imprevedibilità di questa squadra che preoccupa, visto che il Palermo di Corini fatica a trovare continuità nei momenti importanti. Contro la Ternana la conferma di quanto la fase difensiva rosanero soffra inopinatamente al cospetto di formazioni di bassa classifica, inoltre il calo vistosissimo nella ripresa ripropone la questione relativa alla condizione atletica della compagine di Corini. Sulle gambe dopo l'intervallo e fortemente deficitaria in fase di copertura, il Palermo si è progressivamente disunito, perdendo lucidità e distanze, smarrendo la sua dimensione di squadra nella seconda parte della gara contro gli umbri. Urge reagire immediatamente, due trasferte consecutive contro Brescia e Lecco, poi il big match al Barbera contro il Venezia di Vanoli, adesso secondo in classifica a più cinque sui rosa dopo il successo al Penzo col Cittadella. Contro le rondinelle possibile conferma per Chaka Traorè davanti e parziale turnover nelle altre zone del campo vista la stanchezza palesemente mostrata da molti calciatori presenti nell'undici titolare con una certa costanza.