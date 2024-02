Giornale di Sicilia: “Palermo crolla contro la Ternana, scivola al quinto posto”

La Ternana ha difeso con ordine e ha sfruttato gli errori del Palermo, in particolare di Ceccaroni. Il Palermo è sembrato stanco, scarico e sfilacciato dopo la mezz'ora del primo tempo. La Ternana ha controllato il gioco nel secondo tempo e ha segnato tre gol. I tifosi del Palermo sono delusi e preoccupati per la prestazione della squadra. Perché è successo? Difficile da dire. Forse il Palermo ha sottovalutato la Ternana? Forse la fatica fisica del doppio impegno ha pesato. Forse la squadra è in calo di tensione. Il Palermo deve rialzarsi in vista della trasferta di Brescia. La squadra ha ancora la possibilità di raggiungere la promozione, ma deve ritrovare la grinta e la concentrazione. I tifosi sono delusi e preoccupati per la prestazione della squadra. Chiedono alla squadra di dare di più e di lottare per la Serie A. Il club di Viale del Fante giocherà in trasferta contro il Brescia sabato 2 marzo.