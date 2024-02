Gazzetta dello Sport: “Palermo sprecone! 13 punti persi con le piccole, playoff…”

L'edizione odierna de "la Gazzetta dello Sport2 pone l'accento sulla brusca frenata del Palermo di Corini che, dopo un frangente di rilancio caratterizzato dalla conquista di tredici punti in cinque gare, ha complicato notevolmente la rincorsa al secondo posto. Un ko interno che fa riflettere e rischia di lasciare in dote scorie quello patito contro la Ternana, flop inatteso che ha confermato la pericolosa tendenza di Brunori e compagni a liquefarsi al cospetto di avversari sulla carta più modesti sul piano tecnico. La storia di questo campionato racconta infatti che sono già tredici i punti lasciati per strada contro le formazioni che stazionano nella parte destra della graduatoria. decisamente troppi per chi cova ambizioni di promozione diretta in Serie A. Performante e spesso vincente contro le big del torneo cadetto, il Palermo inciampa rovinosamente contro le pericolanti del campionato. Dato che fa il paio con quanto mostrato già nella scorsa stagione, con l'aggravante che l'attuale rosa è marcatamente più completa e competitiva e l'obiettivo dichiarato alla vigilia dell'annata in corso non è certo il mantenimento della categoria. Palermo che ha fatto registrare una preoccupante involuzione sul piano tecnico-tattico e atletico, perdendo in pochi giorni contatto dal secondo posto oggi distante cinque punti. Visto quanto mostrato contro le formazioni abbondantemente alla sua portata, il Palermo dovrà stare molto attento e cambiare marcia nelle prossime due trasferte contro Brescia e Lecco. Bisognerà capire se la squadra sarà in grado di reagire dal punto di vista psicologico dopo le due delusioni, rimonta subita a Cremona e tonfo al Barbera con la Ternana, patite in pochi giorni. Urge ripartire e ritrovarsi per non mettere a rischio anche il mantenimento di un posto di pregio in zona playoff, poiché mancano undici gare al termine della regular season ed il margine di errore è davvero ridotto al minimo.