Gds: “Palermo, Traorè nota lieta nel flop con la Ternana. A Brescia l’ex Milan…”

Una delle poche note positive, probabilmente l'unica, della gara persa sorprendentemente dal Palermo al Barbera contro la Ternana. La prestazione brillante di Chaka Traorè. al debutto da titolare con la maglia rosanero, è certamente un dato significativo su cui riflettere anche in vista del prosieguo della stagione. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si sofferma sull'ora disputata dall'ex Milan contro le Fere, con il numero settanta che ha incantato il Barbera con un vasto e pregiato repertorio di finte, dribbling, sterzate e giocate d'alta scuola, creando costantemente la superiorità numerica sul fronte offensivo sinistro e conferendo estro, qualità e brio al tridente di Corini. Calo fisiologico al pari della squadra in avvio di ripresa, con Corini che lo ha tolto dalla contesa per dare spazio al più esperto Federico Di Francesco. Ballottaggio e staffetta che potrebbe ripetersi, magari a ruoli e sequenze invertiti, anche nella trasferta di sabato prossimo al Rigamonti contro il Brescia di Maran. Traoré deve chiaramente crescere e maturare dal punto di vista della disciplina tattica e della compartecipazione attiva alla fase di non possesso, ma incisività, tecnica e rapidità nel saltare l'uomo possono costituire valori aggiunti dirimenti per la proposta offensiva rosanero. Tuttavia, Di Francesco garantisce sostanza, applicazione tattica ed un'interpretazione del ruolo più matura e completa per ovvie ragioni. La sensazione - conclude il noto quotidiano cartaceo regionale - è che l'ex Milan possa diventare jolly letale in corso d'opera, quando magari le squadre avversarie si sfilacciano e si allungano, condizioni che permetterebbero al classe 2004 di sprigionare negli spazi la sua tecnica in velocità. Conferma tra i titolari per Traoré al Rigamonti o ritorno in panchina per far spazio a Di Francesco. Gioventù e spensieratezza contro esperienza e duttilità tattica, il ballottaggio sul versante mancino del tridente è vivo più che mai in casa Palermo in vista della sfida al Rigamonti contro le rondinelle.