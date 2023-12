Cosenza, fiducia a termine per Caserta: decisive le prossime gare per il tecnico

Momento difficile per il Cosenza. La società calabrese all'inizio della stagione ha dichiarato come obiettivo minimo il raggiungimento dei playoff. Pochi i punti che distanziano i rossoblù dalla parte alta della classifica valevoli per gli spareggi promozione, ma con il tempo la distanza sta aumentando. Cinque le distanze dal Palermo ottavo in classifica che occupa l'ultimo posto utile. La sconfitta nel derby con il Catanzaro ed il pesante ko interno con la Ternana, hanno messo in discussione il tecnico del Cosenza Fabio Caserta. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, nella giornata di ieri è andato in scena un faccia in faccia fra la squadra e la società. Come scrive la rosea infatti, il direttore sportivo Gemmi ha convocato allo stadio Marulla staff tecnico e calciatori dopo la sconfitta con la Ternana. Già con il Cittadella si dovrà dare e fare di più: fiducia a termine per il tecnico Caserta.