Coppa Italia, possibile variazione dell’avversario per il Palermo: ecco il motivo

Gli accoppiamenti del torneo nazionale, che comprende 44 squadre, sono scelti in base al ranking dei team che vi partecipano. In caso di esclusione definitiva, il Palermo scalerebbe di una posizione e il suo nuovo avversario sarebbe lo Spezia, mentre dal lato del tabellone in caso di passaggio del turno troverebbe Sassuolo e Atalanta. Il regolamento recita che le società non ammesse ai rispettivi campionati di competenza per decisione del Consiglio Federale sulla concessione delle Licenze Nazionali (in questo caso sarà il 7 luglio) non saranno ammesse alla prossima Coppa Italia. Questo anche in caso di successiva riammissione.