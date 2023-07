Dal 4 luglio al 4 luglio. Questo il ricordo del Palermo Calcio sui propri canali ufficiali social. Esattamente un anno fa il City Football Group sbarcava nel capoluogo siciliano per rilevare le quote di maggioranza del club rosanero. Prima società italiana della holding che fa capo allo sceicco Mansour, l'acquisto avveniva nell'estasi generale del popolo di Palermo dopo la promozione in Serie B al termine della cavalcata playoff.