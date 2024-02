Como-Brescia 1-0: decide nuovamente Strefezza. Lariani momentaneamente secondi

Como-Brescia apre la ventiquattresima giornata di Serie B. Inizio importante con i lariani che passano in vantaggio al 6' con Strefezza, al secondo gol su due match, che beffa Andrenacci con un tiro deviato. Al 27' traversa di Olzer che sfiora il pari. Al 45' ancora l'ex Lecce mette in difficoltà l'estremo difensore ospite. Nella ripresa rete annullata a Gabrielloni per fuorigioco. All'ora di gioco Goldaniga dopo una mischia sigla il 2-0 ma anche in questo caso c'era fuorigioco. Match che termina 1-0.