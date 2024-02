Bari-Lecco, Bonazzoli: “Entrambi affamati di punti. Lo spirito mostrato è positivo”

“Si affrontano due squadre affamate di punti e che arrivano da risultati negativi. Loro hanno voluto cambiare allenatore e dare una svolta dopo l’era Marino affidandosi a un allenatore che i risultati li ha sempre portati a casa e che darà nuovi stimoli in un ambiente ostico e non tranquillo sulla scia delle dichiarazioni uscite in settimana. Ho visto bene la squadra, i ragazzi vogliono uscire dal trend di partite senza punti e vogliamo fare una partita tosta in uno stadio affascinante. I nuovi si sono integrati bene, stanno alzando l’intensità degli allenamenti e le idee sono assimilate, hanno la voglia di dare una mano al gruppo per uscire dalla bassa classifica. Lo spirito è positivo”.