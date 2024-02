Pisa-Sampdoria, Pirlo: “Contro il Modena calo fisico, c’è rammarico. Domani…”

Andrea Pirlo, tecnico della Sampdoria, ha rilasciato dichiarazioni alla vigilia della sfida contro il Pisa di Aquilani

⚽️

Ritorna la Serie B con la sfida tra Pisa e Sampdoria. Alla vigilia della sfida ha rilasciato dichiarazioni Andrea Pirlo. Ecco le parole:

GARA - "Mi aspetto un avversario che vorrà fare la partita. Un avversario che gioca con tanto possesso palla e che crea tanto ma che ha raccolto meno di quanto prodotto e sarà una partita da interpretare nel modo giusto".

SETTIMANA - "E' stata una settimana non bellissima perchè quando arrivi da un pareggio c'è rammarico e delusione. Siamo stati bravi ad analizzare la gara col Modena e migliorare quanto abbiamo sbagliato. Ripartiamo da quanto fatto nel primo tempo catapultandoci per la partita di domani che sarà importante".

INFORTUNATI - "Abbiamo recuperato Depaoli, che era uscito prima durante la gara contro il Modena. Murru anche si è allenato qualche giorno con noi. Dobbiamo valutare Kasami mentre Benedetti non ci sarà".

VARIAZIONI - "Chi è entrato nell'ultima partita sta bene, ha avuto una settimana per integrarsi e vedremo domani chi far partire dall'inizio".

VERRE - "Sta ancora parlando con la società, stanno facendo delle valutazioni. Quando avranno finito di discutere prenderemo delle decisioni. Anche domani non sarà convocato".

YEPES - "Giocherà Ricci, è il suo ruolo. E' il sostituto naturale di Yepes. Sta bene, deve solo convincersi mentalmente perché è un giocatore che non ha avuto problemi. Ha solo bisogno di fare una gara positiva per liberarsi dalle prestazioni non positive".

KASAMI - "Lo stiamo valutando. E' stato fermo qualche giorno, oggi proverà a fare qualcosa e poi decideremo se portarlo".

ATTACCO - "Abbiamo i giocatori di attacco. Ntanda si è fatto male da solo scivolando e ha un problema al ginocchio. Anche lui non sarà fra i convocati, ci sarà poca scelta ma non dobbiamo avere alibi perchè chi ci sarà farà vedere cosa vuol dire giocare per la Sampdoria e giocare per certi obiettivi".

GHILARDI - "Per la prima volta abbiamo più soluzioni dietro che non abbiamo avuto durante l'anno. Abbiamo la possibilità di poter scegliere chi far giocare. Piccini ha fatto bene fino a che è stato in campo, è un giocatore di personalità che si fa sentire. Credo che lui possa ripartire dall'inizio".

DIMISSIONI LANNA - "E' stata una notizia che non ci aspettavamo però ognuno prende le sue decisioni. Non ha intaccato la squadra. Dispiace ma ognuno poi prende le sue decisioni".

MANFREDI - "Viene spesso. Ultimamente passa per salutare come in tutte le società. E' venuto a vedere come stavamo e come sta procedendo. Niente di particolare".

MERCATO - "Siamo questi e andremo avanti con questi giocatori. Non ci aspettiamo niente. Abbiamo già dato, il mercato è già chiuso e non dobbiamo fasciarci la testa con altri pensieri. L'importante è la squadra".

DARBOE - "E' entrato bene, era arrivato da un giorno e si è inserito oltre le aspettative. E' un giocatore di personalità che non ha avuto paura ad entrare in una situazione delicata. E' un giocatore in più che avremo a disposizione in questo fine stagione. Siamo contenti che sia arrivato. Un giocatore di prospettiva, giovane e dinamico con buone capacità. Un giocatore che tornerà molto utile".

ASKILDSEN - "Ha fatto una buona partita ha tenuto bene. Era tanto che non giocava e ha tenuto bene i 90 minuti. Un giocatore che ha tutto, capacità e tecnica dipenderà da lui cosa vorrà diventare. Deve migliorare ma ha qualità. Siamo contenti della prestazione che ha fatto anche perchè si è sempre allenato bene. Lavorando ogni giorno sul campo si è guadagnato la fiducia nostra".

CALI DI TENSIONE - "Sabato è stato un calo non mentale ma credo un po' più di condizione perché c'erano tanti giocatori che rientravano e altri che non giocavano da tanto tempo. Poi sono usciti e Piccini e Depaoli allo stesso momento e abbiamo fatto giocare un ragazzo di 17 anni arrivato da poco. E' normale che mancando questi giocatori di un certo spessore puoi avere questi cali. Non abbiamo subito grosse situazioni pericolose. Poi gli episodi cambiano partite ma abbiamo parlato anche di questo e non deve più succedere".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.