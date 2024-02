Cittadella-Parma, Pecchia: “Partita diversa dall’andata. Squadra sta bene”

Fabio Pecchia, tecnico del Parma, ha rilasciato dichiarazioni alla vigilia della sfida contro il Cittadella

Ritorna la Serie B con la sfida tra Cittadella e Parma. Alla vigilia della sfida ha rilasciato dichiarazioni Fabio Pecchia. Ecco le parole:

“Stanno tutti bene tranne Ansaldi che è ancora fuori, ma si vede la luce anche per lui: la sua presenza è costante e ne abbiamo bisogno, mi sembra che ci sia ottimismo intorno alla sua posizione. La squadra sta bene, è al completo. Benedyczak ha i punti ma si è allenato con la maschera. La vittoria sul Venezia non deve lasciare nulla, ci deve scivolare addosso anche se è stata una grande vittoria per come è venuta, ma dobbiamo essere già proiettati verso il Cittadella. L'entusiasmo non lo voglio frenare, ne abbiamo bisogno. Il DNA di questo gruppo è chiaro, quella leggerezza che ci permette di fare bellissime cose. E poi serve consapevolezza: noi ci vogliamo meritare di vincere le partite e di gara in gara dobbiamo acquisire maggiore consapevolezza. L'entusiasmo va alimentato".

VINCERE A CITTADELLA - "Partita diversa da quella passata, giocare con il Cittadella è particolare, hanno l'esclusiva in B, come loro non c'è nessuno. È una partita unica, noi dobbiamo correre tanto, poi un attaccante di movimento o meno, ma deve correre. Sono molto abili a dare continuità, a riprendersi: sono unici come squadra e possono cambiare tutti gli interpreti, ma hanno un'identità chiara".

CITTADELLA - "Non credo. Hanno baricentro alto e sono primi per palle recuperate e duelli vinti. Ci verranno addosso. Non so sarà una bella partita, sarà una gara di ritmo e seconde palle, e qui dovremo essere al loro livello. Quando poi la palla ce l'abbiamo noi si creeranno spazi e dovremo essere bravi a sfruttarli. Non mi sento di sottolineare un giocatore in particolare del Cittadella, ma quella che è la loro anima, molto chiara e ben definita".

ANDATA - "Mi auguro che per il risultato vada come all'andata, ma ricordo che abbiamo sofferto molto, poi Bernabé ha fatto un bellissimo gol e Benek su rigore, ma è chiaro che abbiamo bisogno dei gol di tutti, anche di quelli che troppo poco sono sotto i riflettori ma che sono di un'importanza inaudita perché spingono e hanno poche gratificazioni sul campo perché restano fuori. Ma come Camara si fanno trovare pronti e hanno grande importanza. Anche oggi qualcuno come Begic, Hainaut e Valenti, che si allenano con grande professionalità, ho dovuto lasciarli a casa".

ROTAZIONI - "È la cosa più complicata del mio lavoro. Faccio tanti complimenti a loro, ma spesso mi devo affidare alla responsabilità e professionalità che mostrano ogni giorno perché, lo ribadisco, non è semplice fare le cose come i propri compagni, stare sul pezzo tutti i giorni e non avere la gratificazione della domenica. Questo ci permette di avere un livello di lavoro alto in settimana e un clima di lavoro ottimo. Nel calcio mai dire mai, Camara è stato determinante al centesimo, mi auguro che anche loro possano esserlo quanto prima".

ESEMPIO GORINI - "Mi piace pensare a quello che dobbiamo fare, del futuro ne abbiamo parlato tante volte, c'è programmazione ma viviamo alla giornata. Pensiamo a quello che è ma viviamo alla giornata. Complimenti al Cittadella, chi è nel calcio sa come lavorano e la realtà che sono diventati"

