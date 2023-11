Catanzaro-Cosenza, Vivarini: “Successo fondamentale. Siamo una grandissima squadra”

“Per noi è una vittoria fondamentale, sono convinto che la nostra sia una grande squadra che ora vive in un limbo ma che deve e può essere molto più efficace e protagonista. Abbiamo fatto una buona partita, mettendoci quel pizzico di cattiveria in più che ora dovremo rendere uno standard. Nel calcio bisogna anche avere un pizzico di fortuna sugli episodi, e oggi è stato così dopo tre partite in cui tutto ci era girato storto.

Oggi dovevamo giocare esattamente come abbiamo fatto, proprio perché il Cosenza a differenza di altre squadre sa giostrare bene il pallone da dietro. Noi dovevamo lavorare più compatti anche in zone più basse per limitare le loro individualità in fase offensiva.