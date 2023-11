Corini: “Manca qualcosa in questo momento. Catanzaro? Torna Di Francesco. Soleri…”

"La squadra ci ha provato e siamo arrivati a giocare in superiorità numerica con l'espulsione di Corrado. Manca qualcosa in questo momento. Dobbiamo perseverare, continuare a lavorare per dare risposte in campo a partire dalla partita di venerdì contro il Catanzaro. Questo è un momento in cui abbiamo diverse assenze e dobbiamo gestirle. Non siamo quelli che vorremmo essere. Oggi la squadra scesa in campo non era nelle migliori condizioni, vista l’assenza di qualche giocatore, e dunque non è riuscita ad esprimere tutte le potenzialità che ha. Dobbiamo lavorare per tornare ad essere quelli di inizio stagione. In questo momento bisogna stare zitti, lavorare e prepararci al meglio per la prossima gara. Dobbiamo uscire da questo momento, con l'approccio giusto. Siamo molto lucidi e concentrati sul lavoro che dobbiamo fare. Dobbiamo anche capire il malumore dei tifosi, dobbiamo migliorare e possiamo farlo. Soleri lo valutiamo in settimana, mentre per il Catanzaro pensiamo di recuperare Di Francesco".