Corini: “Volevamo dare gioia ai nostri tifosi, cercheremo di rifarci con il Catanzaro”

"Volevamo dare una gioia ai nostri tifosi, sappiamo che quando non soddisfiamo le aspettative possono arrivare fischi, cercheremo di rifarci subito col Catanzaro ", così Eugenio Corini al termine del pareggio ottenuto dal Palermo sul campo della Ternana . L'allenatore rosanero è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la prestazione di Brunori e compagni. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

"Siamo partiti contratti poi la squadra ha preso fiducia, potevamo fare anche il secondo gol dopo la rete di Lucioni. Secondo tempo la squadra stava facendo la partita che doveva fare. Potevamo fare qualcosa in più - ha affermato l'allenatore del Palermo - dopo il pareggio la partita si è aperta, abbiamo giocato pure in superiorità numerica, si è fatta più complicata ed è venuto fuori questo pareggio. Il gol ci aveva dato fiducia e potevamo fare anche il secondo se non fosse stato per la traversa, c'è stata anche l'occasione di Lund. Modulo Ternana? Sistema abbastanza chiaro, abbiamo letto che poteva esserci un cambio sulle punte. Hanno giocatori che attaccano la profondità, ma abbiamo dato fastidio alla Ternana in fase offensiva. Abbiamo creato delle difficoltà alla Ternana sulla fascia destra - ha proseguito Corini - Mateju e Di Mariano hanno fatto una buona partita, tutte le azioni migliori sono partite dalla destra. Hanno fatto la partita che dovevano fare. Abbiamo avuto anche oggi un sostegno incredibile, sappiamo le aspettative e le ambizioni".