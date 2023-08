Calciomercato Serie B, Gazzetta dello Sport: “Sampdoria, Okaka-Rivas. Nestorovski…”

SAMPDORIA - Consueto focus sul calciomercato di Serie B pubblicato sulle pagine nazionali de "La Gazzetta dello Sport", per fare il punto sulle trattative potenzialmente in via di definizione in questo concitato rush finale della sessione estiva. La rosea parte dal mondo Sampdoria, con il club blucerchiato alla ricerca di un bomber per Pirlo. Obiettivo Okaka, con l'ex Roma che valuta e vaglia vantaggiose offerte sul piano economico dagli Emirati Arabi. Mollata la pista Nestorovski, l'ex Palermo andrà all'Ascoli, prossima a sfumare anche l'opzione Pereyra. Focus doriano sulla situazione Reggina e attesa per il Consiglio di Stato odierno che potrebbe esssere il preludio allo svincolo dei tesserati amaranto. Piace Rivas, profilo valido e duttile sul fronte offensivo, ideale per il 4-3-3 di Andrea Pirlo. Occhi anche su Gagliolo, qualora per la Sampdoria non dovesse riaprirsi la strada che porta a Gian Marco Ferrari, ex Sassuolo, in qualità di difensore centrale. Club genovese ambizioso ed attivo sul mercato, ma costretto a fare i conti con l'indice di liquidità.