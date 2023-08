VIDEO verso Reggiana-Palermo: dichiarazioni integrali in sala stampa di mister Corini

Il tecnico del Palermo, Eugenio Corini, presenta così in sala stampa il match contro la Reggiana valido per la terza giornata di Serie B.

Dopo una settimana di sosta dettata dal rinvio della seconda giornata a causa della "X" come avversaria del Palermo, il cammino in Serie B dei rosanero riprenderà questo martedì 29 agosto con la sfida in programma al "Mapei Stadium" contro la Reggiana. Dopo lo 0-0 di Bari al debutto, che ha lasciato con sé alcune comprensibili polemiche, le "aquile" hanno occasione di portarsi a casa l'intera posta in palio contro la compagine allenata da Alessandro Nesta. Queste le dichiarazioni integrali alla vigilia in sala stampa del tecnico rosa Eugenio Corini: