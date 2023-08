Reggiana-Palermo, Gds: “Cercasi risposte, Stulac e Gomes si giocano posto. Corini…”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia pubblica un pezzo di analisi e presentazione del match tra Reggiana e Palermo valido per la terza giornata del campionato di Serie B. Il focus sul momento in casa rosanero del noto quotidiano regionale sottolinea l'importanza di un match in cui la compagine di Corini deve necessariamente alzare l'asticella, mostrando identità, schemi tangibili e idee chiare, muovendosi in modo armonioso e sinergico in ogni zona del rettangolo verde. Dopo il pari e la prestazione di Bari, le evoluzioni in sede di calciomercato hanno certamente portato in dote novità significative. Al Mapei Stadium, il solo Lund scenderà in campo tra gli ultimi arrivati, ma l'impiego dell'esterno mancino danese, oltre a conferire potenzialmente indole propulsiva sulla corsia da uno specialista del ruolo, consente a Ceccaroni di tornare nel cuore della retroguardia e formare quel tandem di difesa granitico con Lucioni che era stato pensato in estate. Cambiamenti ghe riguarderanno altri reparti nelle prossime partite, in ragione dell'approdo di Henderson e Di Francesco. L'articolo si sofferma in particolare sul centrocampo di Corini, che ha fin qui sofferto sul piano di forza fisica ed inventiva, con Vasic tra i migliori e Stulac e Gomes un po'in affanno. Chiaramente il nuovo acquisto, ex Empoli, dovrebbe progressivamente guadagnarsi i galloni della titolarità, anche se stasera partirà dalla panchina e potrebbe giocare una porzione di match. Stulac e Gomes, giocatori diversi per attitudini e caratteristiche, si giocano certamente una maglia da titolare in prospettiva futura. Reggiana che ha l'entusiasmo della matricola dalla sua e tanti giovani che ruotano attorno ad esperienza e personalità di senatore come Cigarini e Pettinari. Il quotidiano cartaceo, infine, fa cenno alle accorate dichiarazioni di Corini nella conferenza stampa di vigilia, osservando che il tecnico deve prendere atto che le ambizioni dell'annata in corso sono diverse e, nonostante la stagione sia lunga e non si vince certo il campionato dopo novanta minuti, le emozioni dei tifosi sono fisiologicamente legate alla singola gara.