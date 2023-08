Il Palermo a caccia dei tre punti nel match in programma martedì pomeriggio contro la Reggiana. Alle ore 20:30, al Mapei Stadium, andrà in scena la sfida valevole per la terza giornata del campionato di Serie B . I rosanero, dunque, torneranno in campo dopo il pareggio a reti bianche ottenuto all'esordio al "San Nicola" di Bari contro gli uomini di Michele Mignani , nonostante la doppia superiorità numerica, e l'amichevole vinta giovedì giovedì sera allo Stadio "Renzo Barbera" contro il Melita , compagine che milita nella seconda divisione maltese.

Al cospetto della squadra allenata da Alessandro Nesta, reduce dal pareggio in rimonta contro il Como di Moreno Longo, Eugenio Corini potrà contare sull'intero organico a disposizione o quasi. Da valutare, infatti, sono le condizioni di Giuseppe Aurelio che, dopo la distrazione muscolare rimediata nel corso del ritiro pre-campionato in Trentino Alto Adige, ha lavorato parzialmente in gruppo. In caso di ufficialità in tempi brevi, anche Liam Handerson - che nella giornata di sabato ha svolto le visite mediche di rito - potrebbe partire con i nuovi compagni alla volta di Reggio Emilia. Tra i convocati anche il neo-acquisto Kristoffer Lund, che con ogni probabilità esordirà dal primo minuto.