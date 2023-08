Calciomercato Palermo, Gds: “Ciao Damiani, Jagiello o Pickel. Stop di Buttaro…”

Consueto consuntivo in chiave calciomercato pubblicato sull'edizione odierna del Giornale di Sicilia. Ufficializzati gli arrivi di Lund ed Henderson, il mosaico a disposizione di Corini può definirsi quasi completo. Dietro quel quasi si cela la voglia di piazzare un ultimo colpo in entrata, segnatamente nel reparto di centrocampo dove dovrebbe essere ultimata a breve la cessione di Damiani. Il classe 1998 ex Empoli dovrebbe trasferirsi in prestito alla Juventus Next Gen, dopo circa 18 mesi in maglia rosanero in cui ha conquistato una promozione in B da protagonista ed ha disputato una discreta stagione con Corini alla guida, seppur non in cima alle gerarchie del tecnico di Bagnolo Mella. Secondo quanto pubblicato dal noto quotidiano regionale, il binomio manageriale composto da Rinaudo e Bigon setaccia il mercato alla ricerca di un nuovo centrocampista: il polacco Jagiello o lo svizzero Pickel costituiscono le principali opzioni vagliate dalla dirigenza rosanero. L'approdo imminente di Federico Di Francesco sistema il gioco delle coppie nel roster offensivo, non più suscettibile di variazioni salvo clamorosi stravolgimenti. L'infortunio di Buttaro è una tegola fastidiosa, ma l'ex Roma dovrebbe essere recuperabile alla causa in una quarantina di giorni. Ragion per cui - si legge nel pezzo- si attenderà il recupero del calciatore, impiegando Mateju o all'occorrenza Graves in quella specifica zona di campo.