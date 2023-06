Calciomercato Palermo: si avvicina Mancuso, Vasic prossimo alla firma

Sembrerebbe mancar poco per l'approdo di Leonardo Mancuso in rosanero. L'attaccante di proprietà del Monza, i cui interessi sono curati dal procuratore Branchini, consentirebbe a Corini di avere in rosa un giocatore in grado di poter svariare su tutto il fronte offensivo. Duttilità, esperienza e... gol. Il classe 1992 ha alle spalle 206 presenze in Serie B, condite da ben sessantotto gol.