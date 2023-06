Si accelera per Roberto Insigne. L'esterno d'attacco di proprietà del Frosinone ha dato il suo benestare per il trasferimento in rosanero e restano da limare gli ultimi dettagli tra i due club. "L'affare è giunto alle sue battute finali, Insigne è un esperto di promozioni, un pò come Lucioni, avendo centrato in tre occasioni il prestigioso salto dalla B alla A", chiosa il noto quotidiano.