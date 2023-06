Andelkovic: “Ceccaroni top, Vasic super. Nestorovski? Se il Palermo chiamasse…”

Le dichiarazioni rilasciate da Sinisa Andelkovic, ex difensore del Palermo, in merito ai ricordi della sua esperienza in rosanero e non solo.

AMBIZIONI CITY- "Da quando sono andato via mi sono costantemente informato su tutto quello che accadeva. Dopo il fallimento, il club si è subito rialzato, adesso c’è un bel progetto e penso che presto arriveranno nel loro posto, la Serie A. Il City Football Group è una proprietà importante, sì sono concentrati anche sul centro sportivo, significa che hanno preso la squadra per portarla in alto. Leggo che la società è interessata giocatori importanti, mi sa che l’obiettivo è la promozione. Non è facile ma il prossimo anno secondo me c’è la possibilità che il Palermo vada in A".