Di Cicco: “City ha forza enorme, Corini mi è piaciuto. Palermo prova ad andare in A”

"Il City ha una forza enorme e se ci credi e ti lasci trascinare puoi solo arrivare in alto. Ma non bisogna pensare che sarà tutto facile. In B c’è sempre una squadra che ti sorprende e poi 4-5, tra cui il Palermo, che sono le più attrezzate. Quel che è certo è che arriveranno uomini giusti per lottare per la promozione. L’acquisto di Lucioni dà esperienza e la guida che è mancata alla difesa. Con un buon mediano si formerebbe la spina verticale, che dal portiere Pigliacelli e Lucioni arriva sino a Brunori", afferma Di Cicco.