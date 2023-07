Calciomercato Palermo, nuovi tasselli per Corini: idee Tramoni, Borges e Di Serio…

Punto sul calciomercato del Palermo FC sulle pagine dell'edizione odierna del Giornale di Sicilia. Il binomio dirigenziale composto da Rinaudo e Bigon lavora per colmare le restanti lacune in seno alla rosa guidata da Eugenio Corini. Laterale mancino, mezz'ala offensiva, attaccante esterno. Questi i ruoli in cui il Palermo è a caccia di nuovi profili. Scemata l'ipotesi Beruatto del Pisa (richiesta esosa del club toscano) per Gianluca Di Chiara bisognerà attendere la complessa evoluzione del caso Reggina. Frabotta, ex Frosinone di proprietà della Juventus, pare l'opzione più spendibile nell'immediato. Syeven Shpendi è un profilo che intriga non poco il management di viale del Fante, ma sono numerosi i club che puntano sul talento italoalbanese in forza al Cesena che valuta il suo cartellino oltre i due milioni. La Cremonese ha ormai in pugno Michele Collocolo, quindi il Palermo virerà su un altro profilo in zona nevralgica. Il ritorno di Valerio Verre è un'ipotesi, ma non l'unica e non semplice da portare a compimento. Davanti il Palermo gioca su più tavoli e vaglia elementi di assoluto spessore.Il noto quotidiano cartaceo regionale rilancia le piste che portano a Tramoni del Pisa, Di Serio del Perugia ed il gioiello del Manchester City, nazionale portoghese under 19, Borges che è seguito con attenzione anche dal Girona altro club di proprietà della holding controllante. L'incertezza sul futuro campionato di pertinenza del Lecco ha frenato il calciomercato del club lombardo che aveva manifestato interesse per il cartellino di Broh, mentre Soleri piace, tra le altre, anche al Perugia.