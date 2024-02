Calciomercato Palermo, Corriere dello Sport: “Spinta Caso, offerto Baez. Difesa…”

Secondo quanto pubblicato dal Corriere dello Sport, Palermo che non perde d'occhio la pista Caso, con la Cremonese pronta a chiudere per Johnsen dal Venezia. Rosa con due slot over ancora liberi: possibile arrivo in difesa al fotofinish

L'edizione odierna del Corriere dello Sport fotografa il rush finale della sessione invernale di calciomercato in casa Palermo. I rosanero hanno ormai definito l'arivo in prestito con diritto di riscatto dal Milan del classe 2004 Chaka Traorè, ma il noto quotidiano sportivo nazionale analizza la situazione legata al futuro di Giuseppe Caso. Il classe 1008 pareva ormai sul punto di trasferirsi alla Cremonese, ma ha temporeggiato perché vorrebbe restare in Serie A, così il club grigiorosso ha virato sul norvegese Johnsen dal Venezia. Il futuro di Caso resta sempre un rebus difficile da decifrare da qui alle 20 di questa sera quando la finestra invernale della campagna trasferimenti chiuderà i battenti. Palermo che ha di fatto accantonato le piste Antonucci ed Elia dopo il no di Verde, lo Spezia pretendeva l'inserimento di Vasic in un'eventuale operazione ed il club rosa ha decisamente escluso questa ipotesi. Il Frosinone ha offerto Baez ma la proposta è rimasta tale senza particolari sviluppi. Restano due slot liberi nella lista over, quindi è possibile che il Palermo si muova piazzando in extremis un ulteriore rinforzo in difesa dopo l'approdo alla corte di Corini di Salim Diakité. Arriva dall'Atalanta il giovane attaccante Marco Bevilacqua che sarà aggregato alla formazione primavera.