Bari, scelto erede di Marino: De Laurentiis riparte dell’ex Palermo Beppe Iachini

La striscia sconfortante di risultati, con appena tre punti conquistati nelle ultime cinque gare ed una sola vittoria, hanno indotto il Bari ad optare per il secondo cambio di guida tecnica in questa tribolata stagione per la squadra pugliese. Pasquale Marino, dopo le ultime due sconfitte consecutive, contro la Reggiana al San Nicola ed il Palermo al Barbera, è stato sollevato dall'incarico e il club di De Laurentiis ha scelto il suo sostituto. Zero gol fatti e ben cinque subiti sono costati il posto al tecnico marsalese, che era a sua volta subentrato a Michele Mignani. Sarà Beppe Iachini, ex tecnico di Palermo, Fiorentina, Parma e Sassuolo, tra le altre, a cercare di risollevare le sorti dei galletti autori fin qui di una stagione molto deludente rispetto alle aspettative della vigilia. Quindicesimi in classifica con ventisette punti in ventitré giornate, distaccati dalla zona playoff, i biancorossi si affideranno ad esperienza e carisma del coach marchigiano per provare a risalire la china. Iachini è già in città e siederà già sulla panchina del Bari nel prossimo impegno di campionato in programma allo stadio San Nicola contro il Lecco di Bonazzoli.