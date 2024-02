Palermo-Bari, CdS: “E’ stato anche il successo di Corini e della proprietà”

"Il Palermo è in corsa per la promozione diretta in serie A e ha ancora tutte le carte in regola per recitare un ruolo da protagonista in questo campionato". Apre così l'edizione odierna del "Corriere dello Sport", che punta i riflettori in casa Palermo e sulla vittoria conquistata venerdì sera dalla squadra di Eugenio Corini contro il Bari fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera". Un Palermo competitivo, "che sa ciò che vuole e che, anche attraverso errori e qualche frenata in trasferta, sta imparando a costruire una mentalità vincente. [...] Mentalità visibile sul terreno di gioco attraverso l’intensità, la grinta e una disponibilità al sacrificio (da parte di tutti, evidentemente) che autorizza un certo ottimismo anche in vista dei prossimi impegni in calendario tutt’ altro da trascurare", si legge.