Bari, ufficiale l’esonero di Pasquale Marino: contatti con Iachini. La situazione

La notizia era nell'aria, adesso è ufficiale: Pasquale Marino non è più l'allenatore del Bari. Fatale al tecnico originario di Marsala la sconfitta per 3-0 contro il Palermo, rimediata dalla compagine pugliese in occasione della gara valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B, andata in scena venerdì sera allo Stadio "Renzo Barbera". Di seguito, il comunicato diramato questa mattina dal club biancorosso: