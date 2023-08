Bari-Palermo: Mignani, ok Brenno contro Corini. Tris Polito su mercato, prima in B…

L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" fa il punto in casa Bari in vista dell'esordio nel campionato di Serie B della compagine pugliese in programma il 18 agosto contro il Palermo di Corini. Al pari del club rosanero, la società del patron De Laurentiis è ancora attivissima sul mercato e deve ancora innestare almeno tre pedine nella rosa di Mignani per completare l'organico e legittimare le ambizioni di vertice. La notizia lieta è relativa all'arrivo del tanto atteso transer per il portiere brasiliano Brenno, erede di Caprile, che già si allena con i nuovi compagni e contro il Palermo difenderà la porta biancorossa. Il dopo Folorunho invece ha il volto di Malcom Edjouma, arrivato ieri dalla Steaua di Bucarest con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A. Formula analoga per un interessante innesto di prospettiva, il centrocampista Ilias Koustoupias, prelevato dal Benevento. Secondo la rosea, il ds Ciro Polito è ormai prossimo ad annunciare anche l'arrivo dell'esperto esterno mancino Pajac dal Genoa, e lavora contestualmente alla ricerca di un centrocampista ed un attaccante che possano ulteriormente alzare il livello della rosa a disposizione di Mignani. Bisogna smaltire la delusione per la cocente sconfitta nella finale playoff contro il Cagliari di Ranieri, giunta proprio allo scadere del recupero con la zampata ferale di Pavoletti che ha regalato la promozione in A ai sardi. Le cessioni di Caprile e Cheddira, dipanatesi con le medesime modalità, ovvero via Napoli ad Empoli e Frosinone, non hanno convinto la tifoseria pugliese che mostra malumore rispetto a questo legame di dipendenza con il club partenopeo.