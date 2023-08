Corini: “Bari meritava Serie A. Calciomercato? Ecco cos’altro dovete aspettarvi…”

"È stato un mercato buonissimo all’inizio per andare in ritiro con determinati giocatori, sul laterale di sinistra il problema di Aurelio ha creato sofferenza nel reparto. Faccio pubblicamente i complimenti a Ceccaroni, si è adattato e lo ha fatto molto bene. Dobbiamo fare ancora delle cose, aspettatevi qualcosa di molto importate a sinistra e in altri reparti. Vogliamo migliorare la squadra. Vogliamo fare una buona partita a Bari. Non arriverà nessuno prima di Bari, ma la società sta lavorando nella maniera giusta. Ho chiesto determinati giocatori e spero possano arrivare. La nostra testa è al Bari, una squadra altrettanto brava come il Cagliari. Hanno subito una grande delusione ma hanno fatto un grandissimo campionato, con grande continuità. Meritavano la Serie A, poi i playoff sono un terno al lotto. Peccato per noi non parteciparvi, poteva succedere di tutto. Hanno fatto acquisti importanti come Menez e Nasti, giovane di ottima qualità. Hanno preso anche un portiere importante. Vogliamo essere protagonisti di questo campionato, così come lo farà il Bari. L’obiettivo è la Serie A. Vogliamo tornare ad essere competiti, proveremo a dare il massimo per riuscirci. Il Bari è una squadra forte, ha perso contro il Parma che sarà assoluta protagonista del campionato. Per il Bari è una fase di transizione ma il valore è quello dell’anno scorso. Vogliamo sfruttare i 40 giorni di ritiro, vogliamo fare una grande partita e andare a vincere. La squadra ha capito come hanno preso gol col Cagliari, bisogna avere attenzione e concentrazione".