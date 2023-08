Corini: “Stulac e Gomes? Obiettivo è far calcio di proposta. Lucioni fondamentale…”

Eugenio Corini, tecnico del Palermo, presenta in sala stampa la sfida col Bari che aprirà la Serie B 2023/2024.

Manca sempre meno all'inizio del campionato. Venerdì 18 agosto alle ore 20:30, allo Stadio "San Nicola", il Palermo affronterà il Bari nel match valevole per la prima giornata del campionato di Serie B 2023/2024 . All'antivigilia del match, il tecnico rosanero Eugenio Corini ha tenuto una conferenza stampa per presentare la trasferta contro i biancorossi di Michele Mignani. Di seguito le sue dichiarazioni:

Su Stulac e Gomes insieme dal primo minuto - "L’idea c’era già l’anno scorso. Stulac ha avuto problemi di adattamento, quando avevamo iniziato a fare bene lo abbiamo perso per l’infortunio. Sta recuperando una buona condizione. L’obiettivo è fare calcio di proposta, nella fase di non possesso ho visto una squadra bilanciata, buonissima fase difensiva. Il doppio play è una soluzione su cui stiamo lavorando, come altre".