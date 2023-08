Corini: “Prati? Non possiamo offrirgli Serie A oggi. Campionato scorso non capito…”

L'attesa sta per giungere al termine. La Serie B riaprirà i battenti con la supersfida tra Bari e Palermo, in programma venerdì 18 agosto alle ore 20:30, allo Stadio "San Nicola". Un confronto tra due delle formazioni favorite per la lotta al vertice alto della cadetteria, presentato all'antivigilia dal tecnico dei rosanero, Eugenio Corini, in sala stampa. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Insigne giocatore di qualità, partita di livello. Vasic lo sfruttiamo, insieme servono anche per aprire spazi da un’altra parte. Dobbiamo accompagnare meglio l’azione per aiutare Roberto. L’equilibrio generale mi è piaciuto tanto, sia lui che Vasic hanno fatto una partita di livello. Prati? Questo dimostra il livello competitivo che ha il Palermo oggi. Bisogna accettare che in giocatore ha scelto la A, che oggi non possiamo offrire. Se faremo molto bene sono sicuro che saranno i giocatori a chiedere di venire qui. È sempre da rispettare una scelta. Vedevamo delle caratteristiche che ci piacevano, che volevamo. Le dinamiche del mercato sono diverse, anche per i top club è difficile. Bisogna essere reattivi e lavorare su quello che abbiamo a disposizione. Sono sicuro che chi voglio arriverà. Il campionato dell’anno scorso non è stato capito fino in fondo. Quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto molto bene. Abbiamo riempito lo stadio. Noi vogliamo riempirlo di nuovo, alzare il livello, essere competitivi. Il campionato è una maratona, molto lungo. Livello della proposta si è alzato, daremo il meglio possibile. Bookmakers? Lo sapete che i pronostici non mi piacciono, mi interessa crescere e rendere il Palermo competitivo e lottare".