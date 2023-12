Bari, interesse per Guiebre: sul calciatore del Modena c’è anche la Reggiana

Il Bari dopo il pareggio maturato al Ferraris contro la Sampdoria, pensa alle prime mosse per rinforzare un organico a disposizione di Pasquale Marino, apparso incompleto in alcuni reparti. La società oltre a migliorare il reparto avanzato, sta sondando il terreno per quanto riguarda un esterno duttile. Nel mirino della società pugliese, come fa sapere Sky Sport, c'è il centrocampista Abdoul Guiebre, uno dei candidati a lasciare il Modena per cercare maggior minutaggio. Anche se i Galletti dovranno far fronte alla concorrenza, perché non sono l'unico club ad aver puntato il classe 1997. Il calciatore proveniente dal Burkina Faso ha trascorsi importanti in Serie C. Ha indossato le casacche di Monopoli e Reggiana, prima di accasarsi ai canarini.