Ascoli, Giannitti: “Avevamo bisogno di una persona come Castori. Esonero Viali…”

"Siamo a fare una ripresentazione, mister Fabrizio Castori lo conoscete da prima di me e sapete che persona è, ha una storia professionale che parla per lui, conoscere la categoria come nessun altro e ha competenza, passione e dedizione a lavoro, tutto ciò di cui l'Ascoli ha bisogno in questo momento. A nome di tutta la società gli do il benvenuto in questa nuova avventura. Perché c'è stato l'esonero di Viali? Non prendetela come una non risposta, ma non voglio parlare di questo e di mercato, oggi è il giorno di Castori e credo sia giusto concentrarsi su questo. Per tutto il resto c'è tempo, ne parlaremo".