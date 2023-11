Serie B, anche l’Ascoli cambia l’allenatore: Castori sarà il sostituto di Viali

Ascoli, Castori nuovo allenatore. Domani il primo allenamento. Questa l'indiscrezione di Nicolò Schira. L'Ascoli Calcio ha deciso si affidare la conduzione tecnica della prima squadra a Fabrizio Castori. Il nuovo allenatore, classe 1952, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. L'ex Carpi e Trapani tra le altre ha una lunga e ricca carriera alle spalle, con esperienze in Serie A, Serie B e Serie C. Nella scorsa stagione ha guidato il Perugia per tutta la stagione di Serie B, culminata nella retrocessione diretta in Lega Pro. Domani, martedì 14 novembre, Castori dirigerà il suo primo allenamento sulla panchina ascolana. Esonerato, quindi, WilliamViali, dopo aver raccolto appena 12 punti in 13 partite, frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e ben 7 sconfitte.