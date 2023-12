Vicenza, Diana rischia l’esonero: ore di riflessione sul tecnico ex Reggiana

Il Vicenza ha iniziato a riflettere sulla posizione del suo allenatore. La compagine veneta - dopo diciassette giornata di Serie C - è quinta nel girone A, a meno 15 dalla vetta, che sarebbe l'obiettivo. La squadra allestita per competere ai vertici del campionato non sta rendendo al massimo delle sue potenzialità e non sta ottenendo i risultati sperati. Vizi e criticità ascrivibili all'operato di Aimo Diana - secondo quanto riportato da TuttoC - nelle ultime ore finito sul banco degli imputati.